Finantsinspektsioon karistas Admiral Marketsi rahatrahviga

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler selgitas, et keerukate finantsinstrumentidega kauplev professionaalne turuosaline, kes pakub vastavat teenust muu hulgas laiale klientide ringile, peab riske juhtima ja maandama ning tegema selleks vastavaid kulutusi. Samuti tuleb sellisel ettevõttel olla enne teenuse osutamist klientidele suunatud kommunikatsioonis võimalikult selge.

Finantsinspektsioon tuvastas, et Admiral Markets AS ei teinud finantsinstrumendi tingimusi muutes endast kõike olenevat, et lähtuda oma klientide parimatest huvidest.