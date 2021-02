Pea veerandil Eesti inimestest on raske rahast oma partneriga avameelselt rääkida

Raha paistab olevat Eestis paarisuhetes üsna tõsine probleem. Uuringu andmetel ütleb 29% meestest ja 25% naistest, et neil on raske oma partneriga avameelselt rahast rääkida. See on üle Euroopa keskmise taseme (vastavalt 23% ja 22%). Siiski on Eesti paaride avatus rahaasjades veidi kasvanud, kuna 2019. aasta uuringu põhjal oli rahast rääkimisega probleeme 36% (Euroopa keskmine oli 23%).

Nii Eesti meestest kui ka naistest leiab 9%, et raha on ainus teema, mis suhetes partneriga vahel vaidlusi tekitab. Euroopas on raha suuremaks paaride vaheliseks tüliõunaks, sest vaidlusi tunnistas 17-18% vastanutest.

Eestis tunnistab 24% meestest ja 19% naistest, et nende suhe oleks parem, kui nad oleksid arvete maksmises ja raha säästmises targemad. 11% Eesti naistest ja 12% Eesti meestest väidavad, et nende partneril on puudulikud finantsteadmised, mistõttu teeb viimane ka mõlema jaoks halbu otsuseid.