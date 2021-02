Maaomanikud lõid käed kohaliku startupiga taastuvenergia arendamiseks

„Põhjus, miks me nelja suure maaomanikuga käed lõime on asjaolu, et rohepöörde praktiliseks elluviimiseks tundub Eestis maismaal nappivat kohti, kuhu tuuleparke rajada. Lisaks energeetika kompetentsile on vaja ka kohapealset teavet, kuidas muude maakasutustega arvestades tuulikuid rajada. Neljas ühisettevõttes on kokku toodud sünergia kohaliku teadmise ja pikaajalise tuuleparkide rajamise vahel," ütles Sunly juht ja asutaja Priit Lepasepp.