Tulude deklareerimisel pea silmas ka kodulaenu intresse

Seoses tuludeklaratsiooni esitamisega tasub aga meeles pidada, et eluasemelaenu intresse võib maksustatavast tulust maha arvata kuni 300 eurot. Lisaks on klientidele avaldatud info investeeringute ja hoiustega seotud tulude deklareerimise kohta.

„Tulude deklareerimine algab 15. veebruaril, kuid andmeid saab maksuametisse saata juba praegu. Seejuures tasub meeles pidada, et info eluasemelaenu intresside kohta ei lähe maksuametisse automaatselt ning selle peab inimene ise edastama. Teisest küljest on info edastamine tehtud klientide jaoks väga lihtsaks,“ selgitas Luminori kodulaenude tootejuht Marina Larkova. „Maksustatavast tulust saab kodulaenu intresse maha arvata kuni 300 eurot. Kuna tulumaksutagastus on sellest 20 protsenti, siis see tähendab, et eluasemelaenu intressidelt saab üks inimene tulumaksu tagasi taotleda maksimaalselt 60 eurot,“ selgitas Larkova