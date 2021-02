Mupo on teinud sadu ebaseaduslikke kontrolloste

Riigikogu äsjasest otsusest selgub, et Tallinna munitsipaalpolitsei on teinud sadu ebaseaduslikke kontrolloste. Munitsipaalpolitsei juht Aivar Toompere tõdeb, et äpitaksode kontrollimiseks neil muud võimalust polegi, kirjutab uudisteportaal ERR.