Eesti idufirma loodud ostu-müüki vahendav platvorm Yaga laieneb Aafrikasse

Ringmajandust toetav eestlaste idufirma avas oma esimese välisturu 2019. aasta lõpus Lõuna-Aafrika Vabariigis ning planeerib käesoleva aasta jooksul laieneda järgmistele turgudele. Yaga on saanud trende jälgivate noorte eestlaste seas üheks eelistatuimaks keskkonnaks moekaubaga kauplemisel ning ettevõte planeerib sama positsiooni saavutada ka Aafrikas.

„Moekaupade taaskasutuse trend on plahvatuslik, kasvades üle 20 korra kiiremini kui jaekaubandus samas valdkonnas" selgitab Yaga asutaja ja tegevjuht Aune Aunapuu. „Seda trendi näitab ka sama valdkonna suurte tegijate nagu Vinted ja Depop jätkuv kasv ning uute platvormide turuletulek. Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Eestis on meil õnnestunud saada oma sihtgrupi esimeseks valikuks moekaubaga kauplemisel ning kavatseme sama korrata ka järgmistel Aafrika turgudel."

Aastaga on ettevõte kasvanud rohkem kui 5 korda ning kavatseb kasvulainel ka jätkata. Igapäevaselt külastab Yaga üle 25 000 kasutaja ja Yaga kasutajad on aastaga teeninud üle kahe miljoni euro. Yaga kasutajate poolt avatud poed pakuvad alternatiivi jaemüügis ostlemisele ning suunavad inimesi jätkusuutlikumate ning soodsamate tarbimisvalikute poole.

Koroonaviiruse levik on oluliselt mõjutanud tarbijakäitumist, piirates muuhulgas inimeste liikumist ja soodustades sellega e-kaubandust. „Inimestel on rohkem aega koduseks suurpuhastuseks ja seeläbi ka kappide sorteerimiseks ning riiete müüki lisamiseks. Ühe jaoks seisma jäänud rõivaese on kellegi teise uus leid ning seda tunduvalt soodsama hinnaga kui jaekaubanduses" lisab Aune.