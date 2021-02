Luminor hoiatab ähvardavate kirjade eest

„Venekeelsetes petukirjades öeldakse, et konkreetse inimese arvuti ja nutiseadmed on nakatunud pahavaraga ning seeläbi on tekkinud ligipääs inimeste kõikidele andmetele, sh fotodele, internetibrauseri ajaloole ja veebikaamera salvestustele," rääkis Luminori finantskuritegevuse tõkestamise Eesti üksuse juht Kaarel Paabut.

Petturid ähvardavad andmed avalikustada kui neile ei maksta nõutud raha. Pank paneb kõikidele südamele, et selliseid makseid ei tehtaks, kuna tegemist on laialdaselt väljasaadetud petukirjadega ning tegelikkuses kirjas mainitud andmeid petturitel ei ole.

Paabut lisas, et kuigi kirjad ei ole saadetud näiliselt panga nimel, siis on tal hea meel, et inimesed otsivad kahtluse korral usaldusväärsest allikast infot ning on panga poole pöördunud. „Loomulikult hoiame ka ise olukorral silma peal ning kui tuvastame kahtlase rahaülekande, siis uurime inimeselt selle põhjust. Vahel võibki olla, et inimesed kardavad, võtavad kirja tõena ja soovivad petturile ülekannet teha. Parimal juhul saame sekkuda, kuid halvimal juhul jääb inimene siiski rahast ilma," täpsustas Luminori finantskuritegevuse tõkestamise Eesti üksuse juht.