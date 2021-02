Rahandusminister Pentus-Rosimannus: tööjõupuudus ei tohi saada majanduse piduriks

Te olete kritiseerinud eelmise valitsuse ja eelmise rahandusministri tööd. Aga kas Martin Helmest on maha jäänud ka häid algatusi, mida edasi viia?

Kriitikat olen ma teinud eelkõige üldise distsipliini käestlaskmise kohta ja see mõjutab hoiakuna läbivalt kõiki valdkondi ja sektoreid. Ma näen, et on vaja tagasi tuua suhtumine, et kui tegu on maksumaksja rahaga, siis iga euro puhul peab kaaluma selle põhjendatust ja iga investeeringu puhul, kas see tõstab meie konkurentsivõimet. Esimese kahe nädala mulje on, et see on päris mitmes kohas kaotsi läinud. Tunne ei tohi olla see, et raha tuleb seina seest ja laenu ei pea tagasi maksma. Aga häid algatusi… Eks teatav järjepidevus kindlasti säilib, kõik ei ole nii poliitiline. Sel nädalal näiteks kaitsen rahanduskomisjonis eelmise valitsuse algatatud krediidiasutuste seaduse muudatusi.

Kas võite tuua näiteid rahapaigutustest, kus raha on n-ö seina seest tulnud?

Olen seda varem ka esile toonud, et kurioossemad näited eelarvedistsipliini suhtumisest on järgmise kolme aasta eelarveplaanidest, kuhu on kirjutatud sisse suvalisi ja sisult tühju ridu ning soovitud tõenäoliselt jätta eelarve seisust parem mulje.