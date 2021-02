Enda sõnul ulmelisi summasid teenivad OnlyFansi staarid peavad makse maksma. Merylin Nau selgitab, kuidas see käib

Pilt on illustreeriv. Foto: Madis Veltman

Nädala alguses avaldas OnlyFansi keskkonnas suuri tegusid tegev Merylin Nau, et teenib seal uskumatut raha - kord 22 000 dollarit, siis 15 000 eurot kuus. Keskkond muutus eriti populaarseks eelmisel aastal ning maailmas on väidetavalt enam kui 100 sisuloojat, kes on seal teeninud enam kui miljon dollarit.