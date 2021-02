ERIAL lõpetab hoiu-laenuühistuna tegevuse ja palub kohtult saneerimist. Nende eest räägib tuntud suhtekorraldaja

„Nagu avalikkusele teada, siis novembris 2020 esitas prokuratuur kahtlustused kolmele Erialiga seotud inimesele, kellest üks oli ka Eriali asutaja Ilja Dyagilev ja teine juhatuse liige Daniela Dalberg-Dyagileva . Prokuratuur kahtlustas neid Erialile kahju tekitamises, kuid mõlemad on minu teada neile esitatud kahtlusi kategooriliselt eitanud. Meedias keeras aga see uudis mõistagi Eriali vastu ning võimendudes käivitus usalduskriis," meenutab Raul Kalev viimaste kuude arenguid. „Kuigi uurimine nende kahtlustuste osas alla käib ja Erialil puudub igasugune info, kas, milles ja millal plaanib prokuratuur antud isikutele esitada süüdistused, on mõistetav, et paljud hoiustajad hakkasid muretsema ja asusid ennetähtaegselt nõudma välja oma ettevõttesse hoiustatud vahendeid."

Kalevi sõnul on oluline mõista, et kuigi Erial ise ega tema tütarettevõtted uurimise all ei ole, ning täna pole ka arusaama, et ettevõte oleks midagi oluliselt valesti teinud, vaevab Eriali siiski usalduskriis, mille tingimustes vanamoodi jätkata on võimatu. „Eriali juhatusest on erinevatel põhjustel tagasi astunud nii Oleg Laidinen kui Daniela Dalberg ja ainsa juhatuse liikmena jätkab Erik Margijev. See samm just Danieala osas oli sisuline ja vajalik nii ettevõtte enda kui prokuratuuri seisukohast. Kuriteokahtlustustega inimesed ei saa avalikul usaldusel baseeruvat finantsettevõtet juhtida."

Eriali juhatuse liige Erik Margijev kinnitas omakorda, et tema tänase töö kogu fookus on olemasoleva kinnisvara alt raha võimalikult kasumlik kättesaamine. „Loodame hoiustajatele kõik või vähemasti suurema osa rahadest tagasi maksta, selle nimel pingutame," ütles ta.

Kalev: ERIAL ei olnud nii massiliseks usalduskriisiks valmis