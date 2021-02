Ettevaatust! Enne suurt sula tuleb katused lumest puhastada

ERGO kahjuennetuse juht Rain Tõnson ütles, et talvised olud ja paks lumi on tänavu kahjujuhtumite arvu liikluses kasvatanud. Eraldi tähelepanu väärib tema sõnul aga see, missugune kahju võib sündida hooldamata katustest. „Maja- ja korteriomanikud peavad silmas pidama, et katusele kogunenud lume raskustest tekkinud kahjud ei ole tavaliselt kindlustusega kaetud. Seetõttu tuleb ise valvas olla ja katuseid aegsasti puhastada,“ märkis ta.

Ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) pani hiljuti südamele, et majaomaniku kohustus on jälgida lumeperioodil katusele kogunevat lume ja jää seisukorda ning tagada, et katuseräästad oleks ohutud.