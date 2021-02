ERISAADE | Peaministri uus majandusnõunik: peaksime muretsema, sest Läti ja Leedu on meile järgi jõudnud või ka mööda läinud

„Jah, ma arvan, et peaksime muretsema. Seda ei ole vaja seda kujundada võistluseks, et kes on võitja, kes on kaotaja, aga olime pikalt harjunud, et Eestil oli tugev maine, olime esimene. Viimastel aastatel tundub, et lõunanaabrid on tihti olnud meist tublimad ja on hästi järgi jõudnud või ka mööda läinud,“ nentis peaministri värske majandusnõunik ning tõdses, et mitmes valdkonnas ei näe enam, et Eesti oleks selgesti Balti riikidest eriti silmapaistev.