ERISAADE | Peaministri uus majandusnõunik: peaksime muretsema, sest Läti ja Leedu on meile järgi jõudnud või ka mööda läinud

Peaminister Kaja Kallas teatas eile, et tema majandusnõunikuna hakkab tööle endine Eesti Panga president Ardo Hansson. Milliste suurte küsimustega on Eesti majandus nüüd silmitsi, kuidas paistame välja regionaalses konkurentsis, kas rohepööre on uus Eesti majanduse kasvuallikas – Delfi „ Erisaade “ uuris kohe, mis valitsusjuhi värske nõunik kõigest sellest arvab. Saatejuht on Raimo Poom.

„Jah, ma arvan, et peaksime muretsema. Seda ei ole vaja seda kujundada võistluseks, et kes on võitja, kes on kaotaja, aga olime pikalt harjunud, et Eestil oli tugev maine, olime esimene. Viimastel aastatel tundub, et lõunanaabrid on tihti olnud meist tublimad ja on hästi järgi jõudnud või ka mööda läinud,“ nentis peaministri värske majandusnõunik ning tõdses, et mitmes valdkonnas ei näe enam, et Eesti oleks selgesti Balti riikidest eriti silmapaistev.