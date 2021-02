FOTOD | Endisest Postimehe majast saab eliitbüroohoone, praegusest ilmest ei säili pea midagi

Maakri HUB üldiseks visiooniks on koondada südalinna kokku IT-ettevõtteid ning tekitada sinna selle valdkonna sünergiat, kuid oodatud on ka teiste valdkondade ettevõtted. „Hea asukohaga kvaliteetsete büroopindade järgi on nõudlus endiselt suur, vaatamata koroonast tingitud üldisele majanduslikult raskele olukorrale. Praegu käivad Maakri HUB ankurrentniku leidmiseks aktiivsed läbirääkimised mitme suurettevõttega,“ lisas Niin.

Ümberehituse arhitekt Margit Aule KAOS arhitektuuribüroost toob välja, et Maakri HUB lisab südalinna tornmajade piirkonda aktiivset seltsielu kohvikute ja rohelise sisehooviga. „Avame Maakri HUB klaasfassaadist esimese korruse kohvikute ja restoranide jaoks, et Maakri HUB saaks suhestuda tänavaga ja rohelise valgusküllase sisehooviga. Südalinnas soosime ka kergliikluse kasutamist ja planeerisime esimesele korrusele tõukerataste laadimispunktid ning jalgrattaparklad koos riietusruumidega,“ rääkis Aule. Ka autode parkimine on koostöös Europarklatega mugavalt lahendatud selliselt, et Maakri HUB üürnikele kehtivad soodsamad hinnad.