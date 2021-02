Hämmastav suhtumine. Suurfirma juht töötajatele: “Lõpetage virisemine ja ohvri mängimine!”

“Pandeemia segab meie kõigi tööd ja inimesed surevad pidevalt. On alandav, kui firma juht palub sul seetõttu vingumine lõpetada,” ütles üks anonüümne KPMG töötaja.

Austraallasest juht otsustas hiljem enda avalduse tõttu ka vabandada: “Ma tean, et sõnad on olulised ning kahetsen enda tänast sõnakasutust,” teatas Michael kirjas firma töötajatele, “koroona on ka mind ennast mõjutanud, olin eelmises märtsis seetõttu isegi haiglas.”