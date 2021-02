Lapsevanemad on valmis maksma suuri summasid, et enda lapsi lõbustada ja neile head meelt pakkuda. Suurimad kulutused tehakse sageli just mänguasjade peale, mis hiljem kasutult seisma jäävad või prügikastis lõppevad. Tegelikult saab ka teisiti. Läbi viidud uuring näitab, et Legode hind ajas kasvab ning lastele tehtud kulutused saab hiljem enda kasuks tööle panna.