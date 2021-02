Balti riigid – kas Euroopa uus innovatsiooni- ja tehnoloogiameka?

Erinevate valdkondade nagu poliitika, diplomaatia, majandus, ettevõtlus, kaubandus, välisküsimused, õigusnormide täitmine, tehnoloogia ja innovatsioon, tunnustatud eksperdid ning konsultatsiooniagentuurid jõudsid üheskoos järeldusele, et pandeemia on piirkonna tulevikku märkimisväärselt mõjutanud. Analüüsi võib kokku võtta järgnevalt: „Kuna maailm ei ole enam kunagi endine, peame tegema koostööd, et meie ettevõtetel ja kogukondadel läheks võimalikult hästi.“

Strateegiline dialoog näitas, et digitaliseerimise edusammud on pandeemia ja Euroopa Liidu rohelise kokkuleppe tulemusena kiirenenud viie kuni kümne aasta võrra, kuid samas põhjustanud ka uusi probleeme. Seetõttu arutati strateegiliste muutuste ühtlustamise vajadust, mille keskmes peaks olema kogu piirkonda hõlmav koostöö ja muudatuste haldamise strateegia kõigi eluvaldkondade jaoks.