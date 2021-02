FOTO | Gunnar Kobina firma rajab ajaloolisse majasse büroohoone

Tallinnas Pärnu maantee 132 asuv sada aastat vana hoone paekivist alumistel korrustel on üle 3,5 meetri kõrgused laed ja suured aknad, samuti avaralt ruumi autode parkimiseks. Endise tehasehoone Pärnu maantee poolsesse külge rajatakse klaasist juurdeehitus, mis sobib kaubanduspinnaks või bürooks.

Gunnar Kobin, hoonet arendava Oruvara juhatuse esimees ütleb, et kuna sel aastal valmib Tallinnas uusi äripindu vähe, siis otsustati ehitusturu madalseisu ära kasutada ja renoveerida saja aasta vanune tootmishoone kaasaegseks industriaalseks büroohooneks. “Planeering lubab head sümbioosi kabinettide ja avatud büroo vahel, see on kujunemas koroonajärgseks uueks äripinna trendiks. Kuna hoone on tavalisest isikupärasem ja valmib juba sel sügisel, on rentnike huvi olnud elav. Sügisel saab Tallinn juurde ühe taastatud arhitektuuripärli,” lubab ta.

Mapri Ehituse müügijuht Margus Väärsi kinnitab, et hoone uus osa on pilkupüüdva arhitektuurse lahendusega, mis rikastab kindlasti tiheda liiklusega Pärnu maantee äärset tänavapilti. “Rääkides interjöörist, siis säilitatakse ruumide tööstuslik disain, kuid hoone saab kaasaegsed kütte-, jahutus- ja ventilatsioonilahendused ning muud tehnosüsteemid ja kommunikatsioonid,” lisab Väärsi.

Renoveerimistööde projektijuht Argo Kübar, Mapri Ehituse koostööpartneri RVT Ehitus juurest räägib, et kuigi renoveerimistöödes ehitustehniliselt midagi keerulist pole, on vana maja renoveerimine alati täis üllatusi. “Allesjäävate paekiviseinte taastamine on ehitajale väljakutseid pakkuv,” märgib Kübar. Ehitustööd peavad valmis olema selle aasta septembri lõpuks ja hoone kasutusluba käes novembris.