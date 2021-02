FOTO | Gunnar Kobina firma rajab ajaloolisse majasse büroohoone

Gunnar Kobin, hoonet arendava Oruvara juhatuse esimees ütleb, et kuna sel aastal valmib Tallinnas uusi äripindu vähe, siis otsustati ehitusturu madalseisu ära kasutada ja renoveerida saja aasta vanune tootmishoone kaasaegseks industriaalseks büroohooneks. “Planeering lubab head sümbioosi kabinettide ja avatud büroo vahel, see on kujunemas koroonajärgseks uueks äripinna trendiks. Kuna hoone on tavalisest isikupärasem ja valmib juba sel sügisel, on rentnike huvi olnud elav. Sügisel saab Tallinn juurde ühe taastatud arhitektuuripärli,” lubab ta.