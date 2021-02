LUGEJA KÜSIB | Kas kauplejal on õigus anda toote tagastamisel raha asemel kinkekaart?

Erinev on olukord juhul, kui kaubal on puudus, mille eest on vastutav kaupleja. Kui tarbija on avastanud ostetud kaubal puuduse, siis ei tohi seda puudusega asja edasi kasutada. Jätkuval kasutamisel võib tekkinud defekt/puudus veelgi süveneda. Kiire teavitamise korral on müüjal lihtsam puuduse päritolu selgitada, samuti on müüjal suuremad võimalused asja asendamiseks. Puudusega kaubast tuleb müüjale teada anda esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul.