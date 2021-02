Hiljuti peadpööritava tõusu teinud Harju Elektri aktsia jätkas vabalangust

Täna kella 13:24ks langes aktsia päevaga 12,1 protsenti. Aktsia maksis 7,10 eurot. Täna on seni aktsiaga kaubeldud 760 korral kokku 267 556 eurose käibega.

Esmaspäeval lõpetas aktsia börsipäeva 9,08 eurose hinnaga. Alles 2. veebruaril maksis aktsia 5,82 eurot. Aktsia hiljutise hinnatõusu põhjus oli Äripäevas avaldatud avastuslugu LHV foorumi kasutajate kommentaaride põhjal, et Harju Elektril on märkimisväärne osalus ükssarvikuks pürgivas perspektiivses ettevõttes Skeleton Technologieses. Harju Elektri aktsia omamine on tavainvestorile võimalus saada osa ka Skeletoni käekäigust.