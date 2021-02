Homme on elekter kohati eriti kallis. Kuidas võimalikult vähe maksta?

Alexela energiakaubanduse portfellijuht Kalvi Nõu märgib, et hinnatõusu põhjuseks on jätkuvalt krõbe külm nii meil siin Baltikumis kui Põhjamaades. „Kuna kanged külmakraadid jätkuvad, päevad on endiselt veel lühikesed, samuti ei ole palju tuuletoodangut, siis näeme elektribörsil neil päevil kõrgemaid hinnatasemeid," selgitas Nõu.