Eesti suurima paekivikillustikutootja võidujooks ajaga on viinud pretsedenditu olukorrani

„2004. aastast on õhus olnud, et Harjumaa lubjakivi varud vähenevad ja on lõppemas,” ütleb Eesti suurima paekivikillustikutootja, 1959. aastast tegutseva Paekivitoodete Tehase OÜ suuromanik Vladimir Libman. „Reaalne varu ongi nüüd umbes viis kuni seitse aastat.” Ta ei pea silmas ainult enda, vaid ka teiste samal alal tegutsevate ettevõtete Tallinna ja selle lähiümbruse varu.

Kui lähiajal ei avata piirkonnas mõnda uut paekivikaevandust, võib Libmani sõnul juhtuda, et kõik Tallinna ja Harjumaa betoonitehased ning kogu teedeehitus jääb seisma või tuleb lubjakivi asendada kaks korda kallima graniidiga. „Aeg hakkab otsa saama,” nendib Libman.