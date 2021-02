Poola ettevõtjad said tunda, mida tähendab Elon Muski säutsu jõud

Eks sellele aitas kaasa ka uusversioon mängust „Cyberpunk 2077". Ei saa aga alahinnata seda, et Musk on turul muudatuste kaasa tooja ja raputaja.

Viimasel ajal on Musk olnud suur Bitcoini eestkõneleja ning Tesla ostis ka suure portsu kuulsaimat krüptoraha. 28. jaanuaril postitas ta „Cyberpunki esteetika on muide suurepärane." Ja siis tuli teine säuts „Cyberpunki puhul on isegi kiirparandustel kiirparandused, aga...suurepärane mäng." CD Projekti aktsia tõusis kohe 17%. See kukkus järgmisel päeval 16%, aga on endiselt piisavalt kõrgel, et Iwinskist ja tema kaasasutajast teha dollarimiljardär.