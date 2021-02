Äripäev: Eesti idufirmal Fortumo leping Myanmari telekomiga

Detsembris avaldasid Myanmari inimõiguste eest seisvad aktivistid raporti, kuidas Mytel ja tema äripartnerid toetavad rahaliselt sõjaväe poolt toime pandud kuritegusid ja inimõiguste rikkumisi, sealhulgas islamivähemuste rohingjade genotsiidi; see tõi kaasa mitme rahvusvahelise firma koostöö lõpetamise Myteliga.

"Leping on endiselt kehtiv, kuid me pole jõudnud Myteliga ärilise koostööni," tunnistas Fortumo kaasasutaja ja juht Martin Koppel, lisades, et nad lähtuvad partnerite valimisel USA ja Euroopa Liidu regulatsioonidest ning mõistavad hukka inimõiguste vastased teod.