Kohtutäiturid ning inkassod leidsid mooduse täitemenetluse aegumise katkestamiseks. Justiitsministeerium on astunud samme, et see keelustada

Aegumine tähendab, et võlgnikul on pärast nõude aegumistähtaja saabumist õigus keelduda kohustuse edasisest täitmisest ning nõuet ei saa täitma sundida ka kohtutäitur. See aga ei ole automaatne protseduur ning võlgnik peab aegumise realiseerima omal initsiatiivil – kehtiv seadus näeb ette, et kui kohtutäituri käes on aegunud nõue, tuleb võlgnikul pöörduda kohtusse sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagiga. Hagi rahuldamise järgselt täitemenetlus lõpeb ja võlausaldaja ei saa võla täitmist edasi nõuda.

Jurist Raivo Kiisa sõnul pöördusid paljud inimesed üle Eesti tema ning kolleegide poole sarnase murega täitemenetluse lõpetamisest ja uue alustamisest ning probleemist teavitati kohe ka justiitsministeeriumi, et leida lahendus tekkinud olukorrale. “Kuna paljudel meie klientidel on täitemenetlused, siis saame igapäevaselt rohkelt pöördumisi just selle sama probleemiga. Inimesed on segaduses ning küsitakse, et kuidas ja miks lõpetatakse täitemenetlus ja kohe alustatakse uus. Selgitame, et tänane seaduse regulatsioon seda otseselt ei keela, iseasi kui eetiline on selline tegevus või mis on selle eesmärk, kohtutäiturid aga seda ei selgita. Samas näeb tänane regulatsioon ette, et kohtutäiturile avalduse esitaja peab tasuma pool täitetasust. Lisaks eelnevale peab kohtutäitur menetluse lõpetamisega lahendama ära ka lõpetatud täitemenetluses muud küsimused, näiteks vara arest ning teised seatud piirangud, kuid arestide eemaldamise teateid mina aga klientidel näinud ei ole. Aegumise mõte seisneb selles, et teatud aja möödudes peab saabuma õigusrahu ja kui selle aja jooksul ei ole suudetud võlga sisse nõuda, ongi nõue aegunud. Igasugune trikitamine aegumise tähtaja edasilükkamiseks seaduse lünka ärakasutades ei ole lihtsalt eetiline. Inkassoettevõtete ja kohtutäiturite selline kombineeritud koostöö on üllatav, kuna säte, mille üle justkui võitlus käib, võeti vastu 10 aastat tagasi. See peaks olema piisav aeg nõude sissenõudmiseks ja tänane erutus tähtaja saabumise lõpusirgel meenutab pigem ärevushetke pika uinaku järel,” sõnas Kiisk.