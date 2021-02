Kas lumelabidad hakkavad poodidest otsa saama?

K-Rauta turundusjuht Maria Martin ei soovi avaldada, kui palju lumelabidaid on nad sel hooajal täpselt müünud. Siiski kinnitab ta, et sel talvel on püstitatud vähemalt viimase viie aasta müügirekord. Martini sõnul ei tohiks labidad ja sahad poest otseselt otsa saada, aga valikuvõimalus on jäänud hooaja algusega võrreldes oluliselt väiksemaks.

Seda, et sel talvel on lumelabidate ostuga rekord purustatud, kinnitab ka Bauhofi turundusdirektor Maarja-Liis Toomik. Toomiku sõnul on jaanuarikuuga müüdud kolm korda rohkem lumetööriistu kui eelmise aastaga kokku. "Järjest populaarsemaks on muutunud ka lumepuhurid," lisas Toomik. Siiski lubab ta, et hetkel veel laos kaupa on ja kauplustest saab omale uue lumelabida kenasti soetada.