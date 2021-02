Coop Pank: me tahame kasvada. Panga tulud kasvasid kaks korda kiiremini kui kulud

"Me tahame kasvada, me oleme proaktiivsed, me otsime kliendile lahendusi, mis sobivad tema elu ja/või äriga," ütles Coop Panga juht Margus Rink. "Oleme omanikele lubanud, et 2022. aasta lõpuks on Coop Pangal vähemalt 100 000 klienti, meie laenuportfell on vähemalt miljard eurot, meie finantseerimiskulu alaneb 0,7%-le, kulu-tulu suhe langeb 50%-le ja omakapitali tootlus tõuseb 15%-le."