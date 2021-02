Eesti ainulaadseima laeva peal võib väikseimgi viga kalliks maksma minna

Veel nädal tagasi seisis Eesti võimsaim jäämurdja Botnica Tallinna vanasadama A-terminali kai ääres, valmis iga hetk teele asuma, kui käsk antakse. Juba siis arvas laeva saarlasest kapten Indrek Kivi – kes on oma pika meremehekarjääri jooksul jala maha saanud kõigil mandritel –, et paari-kolme päeva pärast muutuvad jääolud nii karmiks, et tuleb tööle asuda.

Nii läkski, esmaspäeval asuti pärast kütuse pealevõtmist Sillamäe poole teele, teisipäevast aitab 21-liikmelise meeskonnaga Botnica jääd murda nii Sillamäe kui ka Kunda sadamas.