Nordeconi kasum kasvas isegi koroona-aastal

2020. aasta ehitusturgu iseloomustasid suured kõikumised, kus rekordilisele I kvartalile järgnes järsk nõudluse langus II ja III kvartalis ning mõningane taastumine IV kvartalis. Mahtude langus avaldab olulist survet peatöövõtu marginaalile ning konkurents sektoris on väga kõrge, teatas ettevõte börsiteates.

Nordeconi 2020. aasta kasumlikkust mõjutasid lisaks üldisele peatöövõtu marginaalide survele välisturgudel tegutsemisega seonduv. COVID-19 pandeemiast mõjutatud materjalide ja tööjõu liikumise piirangud pikendasid Rootsi turul teostatud tööde valmimist mis avaldas olulist mõju vähenenud brutokasumile võrreldes 2019. aastaga. Positiivse poolelt on suurenenud rajatiste segmendi kasumlikkus, kus turumahud on püsinud ning asfaltbetooni tootmise ja paigalduse mahud ületasid eelmiste perioodide omasid.

Ehitusteenuse nõudluse suurimaks mõjutajaks on jätkuvalt COVID-19 pandeemiaga seonduv määramatus tuleviku suhtes. Avaliku sektori investeeringute maht püsib 2020. aasta tasemel, kuid erasektori tellimused on jätkuvad langustrendis. Nordeconil oli 2020. aasta lõpu seisuga 216 miljoni euro eest sõlmitud lepinguid, mis on küll 5% madalam eelmise aastaga võrreldes, kuid annab kindlustunde järgnevaks aastaks, märkis kompanii.