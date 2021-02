Barbora kavandab e-poe kojuveoteenuse laiendamist Tartusse

Barbora tegevjuhi Kirke Pentikäineni sõnul on ettevõte alustanud töötajate otsimise ning IT-süsteemide seadistamisega eesmärgiga laiendada oma teeninduspiirkonda ka Tartusse ja selle lähiümbrusesse.

"Toidu- ja esmatarbekaupade e-kaubandus on viimase aasta jooksul teinud läbi mitmekordse arengu ning juba täna on e-pood tuhandetele peredele igapäevaste vajaduste täitmisel esimeseks valikuks," kirjeldas Pentikäinen. "Barbora eesmärgiks on pakkuda turu kiireimat tarnet - kohaletoimetamine samaks päevaks ning ühetunnises ajaaknas," lisas ta.