Tunneli lõpus paistab valgus. Euroopa majandus võib kasvada seni arvatust kiiremini, kuid on mitmeid ohukohti

Komisjoni sõnul on "tunneli lõpus paista valgust", pidades seejuures silmas eurotsooni majandust. Nende sõnul on optimismi kasvu taga vaktsineerimise alustamine ja sellest tulenev piirangute leevendamine.

Kui selle aasta prognoos on madalam kui varasem, siis 2022. aasta oma on tugevam kui varem arvatud. Komisjoni sõnul võimaldab positiivsemalt tulevikku vaadata lisaks vaktsineerimisele ka piirangute lõdvendamine.

Majandus peaks jõudma pandeemia-eelsele tasemele järgmise aasta keskpaigaks. Varem arvati, et see juhtub mitte enne 2023. aastat.

Eelmisel aastal kukkus eurotsooni majandus rekordilised 6,8 protsenti ning käesoleva aasta esimese poole kasv saab tõenäoliselt olema aeglane, sest piirangud eri riikides jätkuvad ning vaktsineerimine ei ole veel oma õiget tempot saavutanud. Veebruaris suudeti Euroopa Liidus anda kolm vaktsiinidoosi saja inimese kohta. Seejuures on riikide vahel siin suured käärid. Euroopa Liit on võtnud sihiks vaktsineerida 2021. aasta suveks 70% täiskasvanutest. Majanduse kiirem taastumine on selle eesmärgiga seotud. Gentiloni nentis, et see eesmärk on "üpris suuri väljakutseid pakkuv".