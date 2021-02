Värske uuring näitas Jõelähtme vallas kõrgekvaliteedilist ehituspaekivi

Geoloogilist uuringut viib läbi OÜ Inseneribüroo STEIGER ja häiringuid see tegevus ei tekita. Välitöödele järgnevad laboratoorsed uuringud maavara kvaliteedi väljaselgitamiseks, hüdrogeoloogiliste mudelite ning aruande koostamine. Välitööde käigus on kavas rajada kuni 20 uuringupuurauku sügavusega kuni 20 m. Puuraugud läbimõõduga 122 mm jäävad alguses avatuks, et mõõta põhjavee taset ja teha hüdrogeoloogilisi katsetöid. Puuraugud on kaetud pealt korgiga, tähistatud, looduses märgatavad ning nende sulgemine toimub kevadel vastavalt Viimsi metskond 73 kinnistul põlluharimisega tegeleva ettevõtte soovidele.