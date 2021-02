Inspektsiooni juht: Erial tähendab hispaania keeles tühermaad. See valdkond vajab tõesti täiendavat harimist

Põhjendatult on tõstatatud küsimus, kas ja kui palju vajab selline ühistegevus täiendavat reguleerimist ja järelevalvet. Kuigi hoiu-laenuühistud ei kuulu Finantsinspektsiooni järelevalve alla, soovin siiski professionaalse finantsjärelevalvajana lühidalt välja tuua hoiu-laenuühistutega seonduvaid nõrkusi ning Finantsinspektsiooni vaateid selle turu kohta.

Ühistuline tegevus ei ole finantsmaailmas midagi unikaalset. Hoiu-laenuühistutel on rahastajana ühiskonnas vajalik ning kindel koht kogukonna või teatud erialade koondaja ning finantseerijana. Samas näitab näiteks Hispaania ja Itaalia hiljutine kogemus, et krediiti pakkuvatel ühistu vormis tegutsevatel äridel on omad probleemid.

Hoiu-laenuühistud kaasavad liikmetelt tagasimakstavaid vahendeid ja finantseerivad selle arvelt oma liikmete tegevust. Ärilises plaanis on tegemist krediidiasutuse tegevusega, erisuseks on liikmelisus. Kui pangandus on süsteemi stabiilsuse ja hoiustajate huvide kaitseks ülimalt reguleeritud, siis hoiu-laenuühistud seda Eestis siiani veel pole, kuna eelduslikult on liikmete järelevalve võimalused suuremad ja sektor ise piisavalt väike. Üldkättesaadava teabe alusel võib järeldada, et viimastel aastatel on ühistud kasvanud ja stabiilse ning nende pigem kitsa liikmeskonna mudel kadumas. Sisuliselt on suuremad hoiu-laenuühistud juba võrreldavad väiksemate pankadega. Järgnevalt peatun kahel suuremal hoiu-laenuühistute nõrkusel arvestades praegust seadust.

Esiteks puuduvad neil seaduse konkreetsed nõuded piisavateks ja tõhusateks kontrollimehhanismideks. Loomulikult ei keela seadus neid luua ning arvatavasti on osa ühistutest seda ka teinud. Samas on selge, et kontrollimehhanism tähendab kulu ning kasumi suurus sõltub kulude suurusest. Kõigi muude tingimuste sama olles, lühikeses vaates ei suuda selliseid kulutusi tegev ühistu pakkuda oma liikmetele samaväärseid intresse nagu neid kulutusi mittetegevad konkurendid. Paraku ergutab see kontrollimehhanismidesse mitte investeerima.