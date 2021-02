Luminori kvartalikasum enam kui neljakordistus. Millele keskendub pank edaspidi?

Luminori tegevjuhi Peter Boseki sõnul on Balti riikide majandus pandeemiale väga hästi vastu pidanud ja on valmis tulevaste katsumustega silmitsi seisma. „Me kasutame ka edaspidi oma tugevat finantspositsiooni klientide hüvanguks, et olla usaldusväärne panganduspartner üksikisikutele ja ettevõtetele terves Baltikumis. Pärast tehnoloogilise eraldumise lõpetamist oleme valmis alustama oma muutumisprotsessi uut etappi, milles keskendume kliendirahulolule, digiarengule ja kasvule," rõhutas Bosek pressiteates.