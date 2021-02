Külm ilm jätkab kimbutamist. Ei pääse me hommegi kõrgest elektrihinnast

Alexela energiakaubanduse portfellijuht Kalvi Nõu märgib, et hinnatõusu põhjuseks on sümbioos külmast ilmast ja vähesest tuuletoodangust. „Täna pärastlõunal saime teada ka Lõuna-Soomes asuva Loviisa tuumajaama rikkest, mille tõttu oli mitmeid tunde elektriturult tarbimiseks väljas 250 megavatt tunni jagu tootmisvõimsust. Tuumajaama rike on nüüdseks juba kõrvaldatud, kuid jätkuv külm, seda eriti Soomes, viib elektrihinna börsil üles." selgitas Nõu.