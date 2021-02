FOTOD | Megaarendus Tallinna südames. Arendaja ja Taavet Hinrikuse koostöös on sündimas Eesti Silicon Valley

Triple Net Capitali partneri Andres Urbi sõnul on tegu väga pikalt ja põhjalikult ette valmistatud projektiga, sest legendaarse kvartali uuesti ellu äratamine on suur vastutus. „Eesti elanikud ja ettevõtted on näidanud, et soosivad kvaliteetselt väärindatud ja oma looga, kuid kaasaegseid vajadusi arvestavat keskkonda," märkis Urb. Ostu-müügi tehingu maksumust Urbi teatel osapooled ei avalikusta.