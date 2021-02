Vaatamata ohule suhtutakse vinguanduri alarmi ükskõikselt

Nublu suitsu- ja vinguandur saatis vingugaasi häiresignaale G4Si jaanuaris 20 protsenti rohkem kui detsembris. Keskmiselt poolsada vingualarmi ööpäevas. Oktoobris, kütteperioodi alguses edastasid andurid vingugaasi teateid kaks korda vähem.

"Kui võrrelda omavahel suitsust tekitatud häireteateid vingugaasi alarmidega, siis vingugaasi teateid on 20 protsenti rohkem ehk probleemiks on ennekõike nähtamatu, lõhnatu ja väga mürgine vingugaas," vahendab G4S'i kommunikatsioonijuht Reimo Raja.

„Nii meie juhtimiskeskuse kui tehnilise toe töötajad kinnitavad, et sageli on vingugaasi häireteadete põhjuseks ahjusiibri liiga varajane sulgemine,“ ütleb G4S Eesti teenindus- ja juhtimiskeskuse direktor Reiko Tääker. Tihti vastavad suitsu- ja vinguanduri teenuse kasutajad G4Si töötaja telefonikõne peale, et neil pole midagi juhtunud ja anduri alarmi peetakse valehäireks. „Selline suhtumine on aga ohtlik,“ selgitab Tääker. „Kui aastakümneid on ahjusiibrit natuke liiga vara kinni pandud, siis on inimesel ka raske mõista, miks nüüd andur äkki häiretab. Inimene arvab, et kasutab õigeid kütmisvõtteid, aga nii see alati pole.“

Ahjusiibri võib sulgeda siis kui söed on täielikult kustunud. Kui siiber suletakse ajal, mil söed veel hõõguvad kestab põlemine tegelikult edasi ja sellest eraldub vingugaas. See on lõhnatu ja värvitu ehk inimene seda mürgist gaasi lihtsalt ei tunneta, mistõttu ei osata ohtu tajuda.

Kui andur annab häire, siis on selleks ka põhjus

Peale anduri ei ole aga muid ohutuid viise vingugaasi tuvastamiseks. „Vinguandurite tööpõhimõte on lihtne ja töökindel. Kui andur annab häiret, siis on selleks põhjus ja seda tuleb kontrollida, mitte eeldada, et tegemist on valehäirega. Kui suitsu suudame veel silmaga eristada, siis vingugaasi mitte, mistõttu ei tasu ühtegi vingugaasi häireteadet kunagi alahinnata,“ paneb Tääker inimestele südamele. Tema sõnul on olnud isegi juhtumeid, kus andur annab märku vingugaasist, mis on inimese koju imbunud naaberkorterist.