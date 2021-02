Coop Pank teenis jaanuaris rekordkasumi. Mastaabiefekt ja väiksemad laenude allahindlused tõid ulmelise kasumikasvu

Panga juhatuse esimees Margus Rink ütles, et jaanuari rekordiline kasum on täiendav kinnitus, et panga kiiresti kasvavad ärimahud on jõudnud tasemele, mis võimaldavad kasvatada tulusid kuludest oluliselt kiiremini. „Saavutasime jaanuaris kõigis olulistes tulemusnäitajates rekordilised tasemed. Panga kulu-tulu suhe oli jaanuaris 54,4% ja omakapitali tootlikkus 12,8%. Kuigi majanduse väljavaade käesolevaks aastaks ei ole veel lõplikult selge, jätkame ärimahtude kasvatamise kursil ka 2021. aastal," märkis Rink.