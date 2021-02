Viljar Arakas: ükski erakinnisvaraprojekt ei vaja riigilaenu

Samas nentis Arakas, et Porto Franco korruptsiooniskandaali tõttu said kannatada ka need kinnisvaraarendajad, kes ise sellega kuidagi seotud ei olnud. Näiteks tõi ta asjaolu, et nüüd on Tallinna linnavalitsus mõneks ajaks seisma pannud kõik taotlused, kus soovitakse läbi linna maade mingi tasu eest ligipääsuteid rajada. Arakas mainis naljaga pooleks, kuidas Porto Franco õppetund kõikidele arendajatele on, et asju tuleb ajada ausalt.