Otsustad läheneval valentinipäeval proovida õnne tutvumisportaalis? Loe, kuidas vältida ootamatuid arveid

"Tutvumisportaalide ja -rakenduste kasutamine on kasvamas, seda soodustab ka praegune koroonast tingitud teistmoodi elukorraldus, kus suurem osa suhtlusest toimub distantsilt. Internetis pakutavate teenuste kasutajaks hakkamisel ei tohi unustada, et sellega kaasneb reeglina lepingu sõlmimine, mis toob kaasa rahalised kohustused," selgitas Tammaru.

Tasulise tutvumisportaali kasutaja teenustasu on tavaliselt kuvatud kuumaksena, eelkõige on selle põhjuseks tava, mis võimaldab teenuse hinda teiste portaalidega võrrelda. Samas võidakse olenevalt liitumislepingu tingimustest korraga tarbija krediitkaardilt maha arvata terve aasta tasu. Olenevalt keskkonnast võib aastane liikmelisus maksta palju, nt 500 või enam eurot. Tingimused, sh maksetingimused hakkavad kehtima kohe kasutajaks registreerimisel, isegi kui tarbija neid läbi ei loe.

Tutvumisportaali kodulehe tippdomeen .ee või .de ei anna alust arvata, et tegemist on vastavalt Eesti või Saksamaa ettevõttega. Teenusepakkuja päritolu ja ärinimi tuleb enne liitumist aga kindlaks teha eelkõige sellepärast, et oleks teada, kellega leping sõlmitakse. Euroopa Liidu teenusepakkujaga internetis sõlmitud lepingute puhul on tarbijatel õigus ümber mõelda ning lepingust 14 päeva jooksul taganeda. Tutvumiskeskkondade puhul, mis on loodud Ameerika Ühendriikides või mujal Euroopast väljaspool, antud õigusega arvestada ei saa.