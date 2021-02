PUUST ja PUNASEKS | Siiri Tõniste: kümme asja, mida võiks teada II samba reformist

1. Pensioni sissetulekud on väga suurel määral iga inimese enda kujundada, sealhulgas ka otsus, kas koguda raha II sambasse või mitte. Kui sa ei tea, kas oled sellega liitunud või ei, milline on sinu pensionifond või palju on fondi raha kogunenud, siis uuri see välja pensionikeskuse lehelt, oma internetipangast või logi sisse eesti.ee lehele.

2. Kui oled II sambaga liitunud ja oma seniste valikutega rahul, ei pea sa midagi tegema. Siiski võiksid aeg-ajalt kas oma internetipangast või pensionikeskuse lehelt vaadata, kuidas su fondil läheb ja kas oleks vaja kaaluda uute maksete või ka juba kogutud raha suunamist teise fondi. Neid otsuseid saad teha internetis igal ajal.

3. Kes veel ei ole teise sambaga liitunud, võib seda teha. Kui oled noor, kes alles alustab oma esimesel töökohal, siis pane tähele, et liitud teise sambaga automaatselt, aga sul on võimalik seda soovi korral muuta. Saad seda teha igal ajal oma internetipangas või pensionikeskuse lehel.

4. Kui oled investeerimisteemadega kursis ja sul on oma visioon, kuidas pensioniraha võiks finantsturgudel paigutada, siis võid II sambas avada endale pensioni investeerimiskonto, kuid see ei tähenda, et lahkud II sambast. Pensioni investeerimiskontole võid kanda juba seni kogutu või alustada seal üksnes uute rahade investeerimisega. Kontosid saab avama hakata aprillist 2021. Seni kogutud raha ja uued teise samba maksed saab pensioni investeerimiskontole liigutada septembrist 2021.

5. Pea meeles, et kui kasutad pensioni investeerimiskontot, siis oled ise investeeringute otsustaja. Kuni sa otsust pole teinud, seisab raha lihtsalt kontol. Kui leiad mingil hetkel, et ise investeerimine pole siiski sinu jaoks, võid alati liikuda oma säästudega pensionifondi. Kui tahad rohkem riske hajutada, võivad sul olla nii pensionifondid kui ka investeerimiskonto korraga.