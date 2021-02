EASi programm korraldab seminari, kus antakse nõu kuidas meelitada talenti Eestisse

Work in Estonia programmi juht Anneli Aab annab seminaril ülevaate Work in Estonia pakutavatest teenustest. „Eesti ettevõtete peamine arengupidur on kvalifitseeritud tööjõu puudus. Kõige suurem tippspetsialistide põud on täna on IT-sektoris, kus ITLi hinnangul on puudu ca 8000 spetsialisti. Riik soovib omalt poolt toetada puuduvate tippspetsialistide leidmist ning selleks ongi ellu kutsutud programm Work in Estonia," sõnas Aab.