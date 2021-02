Suurkontsern ostab ära eduka Eesti ettevõtte, kui konkurentsiamet loa annab

1994. aastal asutatud Technobalt tegutseb peamiselt Eestis, Lätis ja Leedus. See strateegiline otsus on kooskõlas grupi jätkuva arengustrateegiaga konveieriteenuste ja -lahenduste osas, mille eesmärk on laiendada oma haaret Baltikumis.

„Technobalt on aastate jooksul saavutanud suurepärase maine, pakkudes kvaliteetseid teenuseid nii konveierisüsteemide paigaldamises kui ka täisteeninduse teenuste pakkumises. Leidsime, et parim viis kasvu ja turvalisuse tagamiseks, mida soovime siin piirkonnas saavutada, oli ühendada jõud ettevõttega, kellel on juba meile sarnane teenindus- ja kvaliteedikultuur," avaldas Fenner Dunlopi tegevjuht Dr. Edwin R. Have RA.

Technobalti omandamine sõltub sulgemistingimustest ja ka Eesti Konkurentsiameti nõusolekust. Eeldatavasti viiakse tehing lõpule aprillis, tingimusel, et see saab ametiasutuste heakskiidu. Pärast tehingu lõpule viimist saab Technobaltist Michelini kontserni täielik tütarettevõte.

Michelin on rehvide valdkonnas tehnoloogia liider kogu maailmas. Michelin toodab, müüb ja reklaamib liikuvusvaldkonna tooteid ning teenuseid - need on sõiduautode, veokite, lennukite, jalgrataste, põllumajandus- ja ehitustehnika ning mootorrataste rehvid aga ka teatmikud, kaardid, atlased ja veebiteenused (ViaMichelin.com). Kontserni peakorter paikneb Clermont-Ferrandis, Prantsusmaal. Ettevõte annab kogu maailmas tööd enam kui 114 tuhandele töötajale ja on tegev 171-s riigis.