Kuidas hajutada rahalisi riske?

Jõudes jõukusetasemele, kus on kogutud piisavalt rahavarusid, et katta aasta kulud ning investeeringud toovad sisse rahavoo, mis katab igakuised kulud, on järgmine samm panna paika plaan, kuidas rahavoogu säilitada ja kasvatada võimalikult väikeste riskidega.

Riskide hajutamine

Jõukuse tasemele jõutakse üldjuhul kas läbi aktiivselt ettevõtlusega tegelemise või investeerimise ning kui rahavoog on pidev, annab see võimaluse proovida kätt erinevate varaklassidega ning hajutada oma investeeringuid varaklasside vahel, et need oleksid krahhi puhul paremini kaitstud. Näiteks kui aktsiaturud kukuvad, on ehk investeeritud varasid kinnisvarasse, väärismetallidesse. "Kunagi ei tasu kõiki mune ühes korvis hoida," rõhutab Arumäe.

Näiteks kui varasemalt on investeeritud ettevõtlusesse, siis ehk tasub nüüd proovida mõnda varaklassi, kus varem tegutsetud ei ole. Ehk teha esimene kinnisvarainvesteering, tegeleda aktsiaoptsioonidega või uurida krüptovarasid.

Panna paika enda jaoks ideaalne investeerimisportfell ning proportsionaalne jaotus varaklasside vahel. Kui suur peaks igakuine stabiilne rahavoog olema, oleneb inimesest endast - näiteks kui suudetakse jõuda 1 miljoni euro suuruse kapitalini ning on võimekus investeerida seda keskmiselt 12% tootlusega, toob see sisse 120 000 eurot aastas ehk 10 000 eurot kuus. Kui kindlustada, et see raha käib inimese eest alati tööl, siis katab see ka luksuslikuma elu puhul ära kõik kulutused elu lõpuni.

Stabiilne tootlus ja riskide maandamine

Kui investeerimisteekonna alguses ollakse valmis rohkem riske võtma, et saada suuremat tootlust, siis jõukuse tasemel on soov saada kindel tootlus võimalikult madala riskiga.