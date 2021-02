USA ettevõtja jäi hiljaks. Paberil ootamatult rikastunud mees kaotas suure osa võidetust kiirelt

Cohen rikastus, kui ta müüs 2019. aastal enda asutatud veebis loomatarbeid müüva firma Chewy rohkem kui kahe ja poole miljardi euro eest PetSmartile. Hiljem viis PetSmart ettevõtte börsile ning tänaseks hinnatakse selle väärtuseks umbes 35 miljonit eurot.

Ettevõtte asutaja Cohen ise teenis müügitehinguga umbkaudu mõnisada miljonit eurot, kirjutab Celebrity Net Worth.

Möödunud aastal ületas Cohen uudiskünnise, kui ta rääkis meediaportaalidele, et ostis enda mõnesaja miljoni euroga vaid kahe firma — Apple’i ja finantsettevõtte Wells Fargo — aktsiaid.

Hiljem on aga selgunud, et Cohen ei rääkinud päris täit tõtt. Tegelikult ostis ta veel vähemalt ühe teise ettevõtte aktsiaid. Ja see firma oli Gamestop.

Cohen ostis üheksa miljonit Gamestopi aktsiat millalgi 2020. aasta keskel. Tegemist on avaliku infoga, sest Coheni osalus moodustab kogu Gamestopi aktsiaportfellist pea 10 protsenti, mistõttu oli ta kohustatud nii suure ostu avalikustama. Koos teenustasudega läks tal umbkaudu kümneprotsendilise osaluse omandamine maksma natuke alla 63 miljoni euro. See tähendab, et ühe aktsia kohta maksis ta veidi üle 6 euro ning 60 sendi.

Suurest aktsiaostust kuni jaanuari keskpaigani Coheni investeeringu väärtus oluliselt ei muutnud. Kuid seejärel juhtus midagi uskumatut.

Alguses hüppas hind 20 euroni, siis 30 euroni ning õige pea ka juba 50 euroni!

26. jaanuari õhtuks maksis üks Gamestopi aktsia aga juba üle 100 euro.

Päev hiljem saabus kõrgpunkt, üks Gamestopi aktsia oli väärt lausa 400 eurot! Tolleks hetkeks oli Coheni 63-miljonilise investeeringu väärtus seega peadpööritavad 3,58 miljardit eurot.

Seejärel hakkas aktsia hind aga kukkuma, kuni jõudis lõpuks umbkaudu 42 euroni. Seal on väärtus ka püsima jäänud. See tähendab, et nüüd on Coheni investeering väärt “vaid” 379 miljonit eurot.

Finantsregulaatorite aruannetest ei ole veel võimalik välja lugeda, kas Cohen müüs hinnakõvera tipus märkimisväärses koguses aktsiaid maha, kuid hetkel paistab, et seda ta ei teinud.