Selgus Eesti unistuste tööandja. Rebimine oli sel aastal väga tihe Miks tiitel neile tuli?

„Aasta aastalt näeme oma konkursil, et Eestis on peale kasvanud ettevõtted ja organisatsioonid, kes lähenevad töötaja arengusse ja rahulolu kasvatamisse erakordse teadlikkuse ja pühendumisega," rääkis Unistuste Tööandja konkursi eestvedaja Anu-Mall Naarits. „Sellise teadliku tööandja brändi loomise meistrina oli Nortal meie jaoks tänavune parim leid: nad on suutnud tuhandepealise 20 riigis tegutseva töötajaskonna hoida kõrgelt motiveerituna ja inspireerituna vähemasti samahästi, kui suudavad seda parimad vaid ühes keele- ja kultuuriruumis tegutsevad idufirmad. Tegelikult oli kolme finalisti vaheline konkurents Unistuste Tööandja tiitlile žürii silmis peaaegu võrdne, kuid Nortal edestas teisi napilt just sellega, et ettevõtte sisene fookus ühele kindlale väärtusele, milleks oli „suurte asjade eest vastutamine", tuli välja kõigist uuringus osalenud töötajate vastustest.

Nortali personalijuhi Kadi Tamkõrva sõnul on Unistuste tööandja tiitli võitmine ettevõttele suur tunnustus ja au, kuna eristumine IT tööturu ülitihedas konkurentsis on suur väljakutse. "Nortalis on igal töötajal võimalik anda selge panus nii Eestit kui ka maailma muutvate digilahenduste loomisse - olgu need siis e-riigi lahendused, terviseteenused või koostöö suurettevõtetega. Võimalus töötada klientidega erinevatest sektoritest ja riikidest loob töötajatele suurepärase kasvu- ja arengukeskkonna. Just arenguvõimalusi ning põnevaid suure mõjuga projekte väärtustavad ja naudivad töötajad enim," lisas Tamkõrv.