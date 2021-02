FOTOD | Tallinnas Kopli poolsaarele plaanitakse teha suurejooneline uusarendus

Siff ütles reedel ERR-ile, et esitleb samal päeval arhitektuuribüroo koostatud kavandit linnapea Mihhail Kõlvartile. Alale on kavandatud ka ooperimaja, mis Siffi nägemuses peaks saama uueks koduks rahvusooperile. Siffi sõnul on uue ooperimaja kohta tulnud väga palju positiivset vastukaja, sealhulgas ka linnapealt. "Linnapea avaldas lisaks soovi, et uue rahvusooperi maja ümbrus oleks linnalik, ja sellest lähtus ka Kadarik Tüür Arhitektide visioonikavand," kommenteeris Siff.