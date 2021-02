TEST | Investeerimine on nagu tervisesport. Testi, kas oled stardiks valmis

Olümpiavõitjaks ei saada üleöö. See eeldab vajalikku annet, pikaajalist sihipärast tööd ning tugevat soovi ihaldatud eesmärgi nimel pingutada. Ka finantsplaneerimine on sihtide seadmise protsess, mis nõuab püsivust, kannatlikust ning selget soovi enda rahaasju parandada. Kui te ei tea, kuhu te tahate minna, siis ei jõua te ka kunagi kohale.

Kui isiklik tulevikuvisioon on paigas, saab hakata keskenduma sobiva investeerimisstrateegia valikule. Enne personaalse portfelli loomist tasub hoolikalt mõelda, kui palju aega ning huvi on investoril tulevikus enda investeeringutega tegeleda. Passiivse strateegia eelistamisel rahuldub investor turu keskmise tootlusega ning investeerib erinevatesse indeksitesse, kus juba mõne ostuga on võimalik saada hästi hajutatud portfell. Tegemist on kuluefektiivse lahendusega, kuid väärtpaberite ostu- ja müügiotsused peab iga investor ise tegema.