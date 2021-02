KUULA SAADET | Lihtsalt rahast: Iga neljas kodulaen võetakse koos KredExi käendusega

„Statistika näitab, et ligikaudu iga neljas Eestis välja antud kodulaen on koos KredExi eluasemelaenu käendusega. Meie käendust kasutatakse peamiselt omafinantseeringu kohustuse vähendamiseks,” räägib KredExi eluaseme- ja energiatõhususe divisjoni juht Triin Reinsalu.

Ta selgitab, et kui tavaliselt nõuavad pangad kodulaenudele kuni 30-protsendilist omafinantseeringut, siis KredExi käendusega saab selle numbri viia 10 protsendi juurde.

Laenu väljastamisel vaatab pank eelkõige laenutaotleja krediidivõimekust: taotleja sissetulekut, varasemat maksekäitumist ja võimalikku tagatist. Kui aga selgub, et laenutaotlejale ei ole vajalikus summas omafinantseeringut või lisatagatist, võibki taotlejale abiks olla KredExi käendus.

Coop Panga kodulaenu äriliini juht Karin Ossipova toob siin näite, et kui taotleja soovib osta kinnisvara, mille turuhind on 100 000 eurot, on pank tavaliselt valmis selle ostuks andma laenu 85 protsendi ulatuses. Kui koduostajal on endal 15 000 omafinantseeringust olemas, ta käendust ei vaja. Ent kui sellist summat ei ole, võib abiks olla käendus.

„KredExi käenduse saamiseks peab ostja näitama igal juhul vähemalt 10-protsendilist omafinantseeringut ostetava kinnisvara summast,” täpsustab Ossipova. Seega antud näite puhul on see 10 000 eurot. Tavaliselt on omafinantseering rahaline, kuid selleks võib olla ka lisatagatis.

„Kui aga laenutaotlejal jääb sellise kodu ostmisest puudu see viimane 5000 eurot, siis selle ulatuses annabki KredEx oma käenduse ja inimesed saavad omale kodu ära osta,” lisab Ossipova.

KredExi käendust saavad kasutada kõik inimesed, kuid KredExil on laenu käendamiseks kindlad võimalused ehk tooted. Näiteks käendatakse alla 35-aastaseid kõrg- või keskeriharidusega spetsialiste; peresid, kus kasvab vähemalt üks kuni 15-aastane laps ja kaitseväe või kaitseliidu veterane.